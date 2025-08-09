به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ بررسی نقشه‌های آینده نگری بیانگر گذر امواج کم دامنه روند کاهشی دما در آذربایجان غربی در هفته آینده است.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً آرام و پایدار بر بیشتر نقاط استان حاکم خواهد بود و از فردا یکشنه تا هفته آینده شاهد رگبار‌های پراکنده باران و وزش باد در برخی نقاط شمالی استان خواهیم بود.

از نظر دمایی نیز از اوایل هفته آینده و به تدریج روند کاهشی دما در استان آغاز می‌شود.