بخش چندار ساوجبلاغ بابهره مندی از بیش از ۱۷۰ هکتار توتستان قطب تولید توت در استان البرز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، با فرا رسیدن فصل گرما و شکوفایی طبیعت، برداشت توت از باغات روستای سیبستان در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ آغاز شده است. این منطقه با شرایط آبوهوایی مساعد و خاک حاصلخیز، به یکی ازقطبهای تولید توت در استان البرز تبدیل شده است. توتهای تولیدی این منطقه علاوه بر مصرف داخلی، به بازارهای استانهای مجاور وکشورهای خارجی نیز ارسال میشود.
برداشت توت در روستای سیبستان چندار برداشت توت در روستای سیبستان چندار برداشت توت در روستای سیبستان چندار برداشت توت در روستای سیبستان چندار برداشت توت در روستای سیبستان چندار برداشت توت در روستای سیبستان چندار