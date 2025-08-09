به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، مدیرعامل راه آهن جنوب گفت : از ابتدای حرکت مسافران برای سفر اربعین تا ابتدای صبح امروز از طریق قطار‌های مسافری سراسری و ریل باس ۱۴۸ هزار و شصت و هشت مسافر در مسیر ریلی اهواز به شلمچه و برعکس جابجا شده اند .

غلامحسین ولدی افزود : این میزان مسافر توسط ۳۴۱ رام قطار در این مسیر تردد کرده اند.

وی گفت : آمار مسافر جابجا شده قطار‌های بین شهری ۱۷۵ رام ، ۹۰،۰۰۰نفر ، قطار محلی اهواز خرمشهر ۳۸ رام شامل ۱۰،۷۶۰ نفر ، و ریل باس خرمشهر - شلمچه و بالعکس ۱۲۸ رام شامل ۴۷۳۰۱، نفر بوده است .