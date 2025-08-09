پخش زنده
در پویشی ویژه، اعضا و مربیان مراکز فرهنگیهنری سراسر کشور، با ساخت آثار هنری دستساز نمادین، محبت و ارادت خود را به زائران پیادهروی اربعین ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضا و مربیان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب پویش «هدیه خوبان»، دستسازههایی از جنس پارچه نمدی، فوتر، مهره، نگین و دیگر مواد ساده و قابل حمل طراحی و تولید کردند که دربردارنده نمادهای عاشورایی و فرهنگ مشترک ایران و عراق است.
این آثار شامل پرچمهای کوچک، جاکلیدی، عروسکهای نمدی و بافتنی، گیره و گلسر، دفترچههای تزئینی، آویزها، دستبند، کارتپستال و قابهای عکس میشود که نشاندهنده عشق و ارادت اعضا به ساحت امام حسین (ع) است.
آثار تولید شده توسط دبیرخانه ستاد محرم و اربعین کانون جمعآوری شده و به موکبهای فعال در گذرگاههای مرزی مهران، خسروی، تمرچین، شلمچه، جذابه و دیگر نقاط ارسال گردید تا به زائران اهدا شود.
موکبهای فرهنگی در ایام پیادهروی اربعین با برگزاری برنامههایی همچون قصهگویی، نقاشی عاشورایی، پردهخوانی، سرود و نمایشهای آیینی، کارگاههای هنری و ... در خدمت زائران هستند و تلاش میکنند معنویت و شور حسینی را به شکلی هنرمندانه و کودکانه به مخاطبان منتقل کنند.