۲۷۱ هزار نفر از خراسان رضوی تا صبح روز هجدهم مردادماه در سامانه سماح برای حضور در مراسم اربعین ثبت نام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت:زائران متقاضی سفر اربعین باید در سامانه اینترنتی که توسط سازمان حج و زیارت برای مدیریت و ساماندهی زائران اربعین حسینی (ع) با نام «سماح» ایجاد شده است، ثبت نام کنند.
محمدعلی توسلی افزود: همه زائرانی که در این سامانه ثبت نام کرده باشند مشمول بیمه و خدمات مربوط به آن میشوند در غیر اینصورت هیچ پوشش بیمه مشمول زائر نمیشود.
وی اظهار کرد: در راستای خدمت رسانی به زائران اربعین امسال تعداد ۱۳۰ موکب از این استان برای خدمت به زائران اربعین برپا شده است که هفت هزار و ۲۰۰ نفر به صورت شبانه روزی در این موکبها خدمت رسانی میکنند.
توسلی گفت: موکبهای خراسان رضوی در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و مرزهای غربی کشور برای خدمت رسانی به زائران اربعین برپا شده است.