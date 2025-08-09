استاندار گلستان در مراسم قدردانی از خبرنگاران و برنامه سازان معاونت خبر صداوسیمای استان تاکید کرد: صدای رسانه ملی در جنگ تحمیلی دوازده روزه، رساتر از هر رسانه‌ای در جهان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی گفت: همه ایران از جمله رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، از این جنگ سربلند بیرون آمدند.

آقای طهماسبی ادامه داد: رسانه ملی، محل امیدبخشی به جامعه و روایت اقدام و عمل نظام و تریبون مردم است.

وی همچنین مطالبه گری منطقی و منصفانه و نقد سازنده را یکی از ماموریت‌های خبرنگاران دانست.

محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز با بیان اینکه اطلاع رسانی، بخش مهمی از توسعه است، گفت: رسانه‌ها باید به مسائل، رویکرد گره گشا داشته باشند و با نگاه تحلیلی به کمک توسعه گلستان بیایند.

مدیرکل صداوسیمای گلستان هم گفت: در ایام جنگ با دشمن صهیونیستی، بیش از ۱۵ هزار دقیقه برنامه سازی کردیم.

رسول شکری نیا ادامه داد: نزدیک به ۳۰۰ شبکه در حال دشمنی علیه ایران هستند و به همین سبب امیدبخشی یکی از مهمترین ماموریت‌های رسانه هاست.

وی، زبان هنر را بهترین زبان برای تولید محتوا دانست.

بیشتر بخوانید: قدردانی از خبرنگاران صداوسیمای گلستان