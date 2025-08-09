پخش زنده
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی از مجاهدت و شجاعت خبرنگاران در عرصه های مختلف به ویژه در جنگ ۱۲ روزه تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سردار رجبی در مراسم برزگداشت روز خبرنگار که در صدا و سیمای استان برگزار شد گفت: شهامت و شجاعت خبر نگاران صدا و سیما در عرصههای مختلف به ویژه در ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر و در انعکاس رشادتهای ملت و اقتدار نیروهای مسلح و راه رساندن صدای حقیقت به گوش مردم دنیا بسیار ارزشمند است.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به مجاهدت خبرنگاران در حوزه جهاد تبیین گفت: در جنگ ترکیبی ۱۲ روزه اخیر که دشمنان میخواستند با تبلیغات مسموم رسانهای خود انقلاب اسلامی را به خطر بیندازند خبرنگاران با شجاعت و شهامت تمام با آگاهی دهی دقیق و حرفهای به مردم، بار دیگر نقشهها و توطئههای شوم دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی افزود: حضور خبرنگاران در بحرانهای طبیعی و از جمله جنگ، سیل، زلزله و نیز رویدادهای ویژه اجتماعی مانند راهپیماییهای ملی و مذهبی چشمگیر و امیدآفرین است و بنابر فرموده رهبر معظم انقلاب: اگر خبرنگاران نبودند حقایق جامعه ناشناخته میماند و هیچکس مطلع نمیشود.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی انعکاس مشکلات و کمبودهای جامعه به گوش مسئولین و پیگیری مطالبات مردم را رسالت خبرنگاران عنوان کرد.
مدیرکل صداو سیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی گفت: خبرنگاران و فعالان رسانهای با تعهد و اعتقاد از نخستین روزهای انقلاب تا امروز در خط مقدم مبارزه جنگ رسانهای دشمن مقابله میکنند.
ناصر حجازی افزود: رسالت و وظیفه ذاتی رسانه ملی و خبرنگاران این رسانه تا آخر برای رساندن صدای حقیقت به گوش مسئولین و مردم از پای نخواهند نشست.