پخش زنده
امروز: -
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان باروق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی در این سفر از پروژههای عمرانی، زیرساختی، صنعتی و گردشگری منطقه بازدید و با جمعی از اهالی و فعالان محلی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
برگزاری نشست با معتمدین، فعالین اقتصادی، سرمایهگذاران و نخبگان شهرستان باروق، دیدار با خانواده معزز شهید والامقام اقتدار سردار نجفیان و بازدید از مجتمع ادارات باروق، از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.
استاندار آذربایجانغربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی همراهی میکنند.