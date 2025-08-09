پخش زنده
رئیس جمهور گفت: نقش رسانهها در حفظ وحدت و انسجام داخلی بسیار مهم است؛ اهل قلم باید به جای بزرگنمایی عیبها و تبدیل آنها به شکاف، بر جنبههای مثبت تاکید و آنها را تقویت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار، با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی، در جمع خبرنگاران و اصحاب تحریریه این رسانه گفت: در ابتدا، روز خبرنگار را به همه خبرنگارانی که در رسانههای مختلف تلاش میکنند، تبریک عرض میکنم. آنچه همواره باور داشتهام و در بسیاری از گفتوگوها و سخنرانیها بر آن تأکید کردهام، نخست «وحدت و انسجام داخلی» است. هیچ جامعهای نمیتواند قوام یابد، مگر اینکه بدون دعوا و نزاع، سلایق مختلف را بپذیرد و اجازه دهد که همه سلایق در چارچوبی مسالمتآمیز در کنار هم زندگی کنند.
رئیس جمهور افزود: در جریان ۱۲ روز جنگ اخیر، مشخص شد که وحدت و انسجام کشور و جامعه ما تا چه اندازه میتواند در برابر تهاجمات دشمن، قدرت، ایمان و عشق به زندگی ایجاد کند. این همبستگی برای بسیاری تصور ناپذیر بود و حتی دشمنان هم باور نمیکردند که مردم عزیز ما به این شکل در کنار هم بمانند.
آقای پزشکیان با بیان اینکه البته هنوز با نقطه مطلوب انسجام فاصله داریم، خاطرنشان کرد: مردم در نمایش انسجام و وحدت، عملکرد بسیار خوبی داشتند. اگر سال ۱۴۰۱ را به خاطر بیاورید و آن را با سال ۱۴۰۴ مقایسه کنید، خواهید دید که حتی با وجود بمباران، تهدید و اقدامات ناجوانمردانه دشمن، فضای گفتوگو و شعارها تغییرات بنیادین داشته است.
رئیس جمهور ادامه داد: همه مردم با لباس و ظاهر متفاوت به خیابان آمدند، ایستادگی کردند، پشت ولایت و رهبری بهعنوان ستون قوام کشور ایستادند و به نیروهای نظامی و سیاستهای کشور افتخار ورزیدند؛ این یک دستاورد بزرگ است.
آقای پزشکیان تصریح کرد: با وجود همه سختیها و مشکلات موجود در کشور که هر روز هم بیشتر خود را نشان میدهد - از آب، نیرو و سوخت گرفته تا تورم و مسائل اقتصادی- این نمایش وحدت و انسجام، بسیار ارزشمند بود. من ایمان دارم که با همین مردم، به حول و قوه الهی، بر تمام مشکلات فائق خواهیم آمد. اگر مردم در صحنه باشند و یاری کنند، هیچ مشکلی نیست که نتوانیم از پس آن برآییم. مشکل اصلی، دعوا و اختلاف است و این همبستگی اخیر میتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات داخلی باشد.
رئیس جمهور با ابراز امیدواری به اینکه همبستگی داخلی تداوم داشته باشد، افزود: استقبال کشورهای همسایه از روابط با ایران ــ از عراق گرفته تا آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، عمان و قطر ــ مثالزدنی است. همه کشورهای منطقه حمله رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را محکوم کردند؛ اتفاقی که پیش از این سابقه نداشت. کشورها متحدانه تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم و آن را خلاف قوانین بینالمللی اعلام کردند.
آقای پزشکیان گفت: سیاست ما باید حفظ وحدت با همسایگان و برادران و خواهران مسلمانمان و رسیدن به زبان و نگاه مشترک باشد. در داخل نیز باید اختلافات را کنار بگذاریم و با هم باشیم. در این مسیر، نقش رسانهها بسیار مهم است؛ به جای بزرگنمایی عیبها و تبدیل آنها به شکاف، باید بر جنبههای مثبت و مشترک و قابل اعتماد تاکید و آنها را تقویت کنیم.
رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: طبیعی است که انسانها سلایق متفاوت دارند؛ حتی در خانه، بین همسر، فرزند، پدر و مادر و برادران اختلافنظر پیش میآید، اما این به معنای دشمنی و ضدیت نیست، بلکه نشانه پذیرش نگاهها و سلیقههای متفاوت است. در مسائل کلان و اصولی، همه با هم هستیم و برای ایران و سربلندی کشورمان تلاش میکنیم تا الگویی مقتدر در منطقه باشیم.