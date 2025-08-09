پخش زنده
امروز: -
درچهار ماهه اول امسال ۱۳ هزار نفر خون اهدا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر کل انتقال خون کردستان گفت: نیاز به خون یک نیاز همیشگی است و علیرغم پیشرفت علم، اما هنوز جایگزینی برای خون تولید نشده است
نصیری فر افزود: مادران باردار، نوزادان، افراد در سوختگیها، تصادفات، بیماریهای مزمن، سرطانها، بیماریهای ژنتیکی همه و همه نیازمندان همیشگی خون هستند
مدیر کل انتقال خون استان گفت: با راه اندازی بخش پیوند استخوان در کردستان و انواع جراحیهای قلب باز، که در استان فراوان است و از طرفی هم مدت زمان نگهداری خون و پلاکت برای بیماران پیوندی و خصوصاً بیماران سرطانی طول عمرکمی دارد.