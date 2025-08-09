به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عمران عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید و بررسی مشکلات بر جا مانده تقاطع غیر همسطح خلبان شهید مهدوی قائم شهر در محور ارتباطی سوادکوه به قائم شهر گفت: جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی این زیرگذر جز اولویت‌های این تقاطع است که با حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت توسعه زیرساخت استان این طرح به زودی اجرایی خواهد شد.

عباسی، چاه‌های حفر شده برای جمع آوری آب‌های سطحی را ناکافی و موقتی دانست و اظهار امیدواری کرد: با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی و با انتخاب پیمانکار و اتمام طرح‌های مطالعاتی آن، عملیات اجرای پروژه هدایت و انتقال آب‌های سطحی تقاطع شهید مهدوی به رودخانه تلار قائم شهر به زودی آغاز خواهد شد.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار درمجلس، تقاطع غیر هم سطح خلبان شهید مهدوی قائم شهر را در ادامه طرح چهار خطه شدن محور دو بانده تهران به قائم شهر با کارکرد خدمات ملی از پروژه‌های مهم عنوان کرد که برای برای رفع نواقص فنی و اجرایی آن نیازمند به اعتبارات ملی است تا با تخصیص اعتبارات، اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل این پروژه عمرانی انجام شود.