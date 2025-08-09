قاچاقچی لوازم آرایشی بهداشتی در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اهواز محکوم به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، موسی منصوری گفت: پرونده قاچاق انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اهواز رسیدگی شد.

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اهواز افزود: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

منصوری گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.