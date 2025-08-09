کتابداران سیار با خودرو به مناطق دورافتاده بدون کتابخانه در سراسر کشور کتاب می‌رسانند، هرچند با چالش‌ها و شرایط سختی روبه‌رو هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتابداران سیار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با خودرو به بیش از ۴۴۰ منطقه فاقد کتابخانه در سراسر ایران کتاب می‌رسانند. این خودروها که شامل وانت، ون و خودروهای بزرگ‌تر هستند، در شرایط آب‌وهوایی متنوع و دشوار فعالیت می‌کنند تا کودکان و نوجوانان مناطق دورافتاده به کتاب دسترسی پیدا کنند.

گروهی از این خودروها امکان ورود مخاطبان را فراهم می‌کنند اما بیشتر تمرکز کتابداران بر رساندن کتاب است. به گفته آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، فعالیت در کتابخانه‌های سیار به دلیل محدودیت فضا و شرایط محیطی، چالش‌هایی دارد که مسیر کتاب‌رسانی را دشوار می‌کند.

وی همچنین افزود: «مهاجران نیز جزو گروه‌های هدف ما هستند. در بخش کودکان موفق بوده‌ایم اما برای نوجوانان باید اقدامات بیشتری انجام دهیم تا نیازهای آنان به طور کامل پاسخ داده شود.»

با این وجود، کتابداران سیار با انگیزه و تلاش فراوان هر هفته به این مناطق می‌روند تا علاقه‌مندان مطالعه را همراهی کنند و نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی ایفا می‌کنند.