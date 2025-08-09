به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سیدمحمد مصطفی‌زاده افزود: برپایی بازار هفتگی کردکوی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر، ترافیک سنگین، سد معبر و نارضایتی اهالی را موجب شده بود؛ از یک دهه پیش درخواست جابجایی محل بازار را مطرح و مکان جدید هم در نظر گرفته شده بود، اما مشکلی حقوقی داشت.

مصطفی زاده ادامه داد: با ورود دادستانی، مشکل بر طرف شد و زمین مورد نظر در اختیار شهرداری کردکوی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شهرداری، یک ماهه زیرساخت‌های لازم را آماده کرد اضافه کرد: روز بازار کردکوی از همین هفته یکشنبه در مکان جدید، برگزار می‌شود.