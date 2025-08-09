نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی گفت: رعایت صداقت و امانت با پرهیز از هرگونه حاشیه‌ها از ویژگی‌های خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مازندران، علی کشوری نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی با تبریک روز خبرنگار به همه تلاشگران و فعالان عرصه خبر و رسانه گفت: رعایت صداقت و امانت با پرهیز از هرگونه حاشیه‌ها از ویژگی‌های خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه است.

عضو و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که سابقه دو دهه فعالیت خبرنگاری در رسانه ملی را در کارنامه خود دارد اف زود: ازهمه عزیزانی که با قلم و دوربین و میکروفون در عرصه خبر، اطلاع رسانی می‌کنند تقدیرمی کنم.

کشوری، با مهم شمردن نقش ارزشمند خبرنگاران در خط مقدم جنگ نرم علیه دشمنان، یاد و خاطره همه شهدای خبرنگار و اصحاب رسانه به ویژه خبرنگار شهید محمود صارمی و دیپلمات‌های شهید در مزار شریف افغانستان و نیز شهدای خبرنگار حادثه هوایی سی - ۱۳۰ در سال ۱۳۸۴ و خبرنگاران شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزهرا گرامی داشت.