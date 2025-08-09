پخش زنده
امروز: -
مجموعه پویانمایی «راز شهر سوخته»، در ۴۰ قسمت ۱۶ دقیقهای هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه «راز شهر سوخته» به تهیه کنندگی کامل حسن زاده و کارگردانی احسان سپهر تهیه و تولید شده است.
«رازشهر سوخته» منطقهای است که اولین پویانمایی دنیا در قالب یک طرح بر روی جام سفالین کشف شده و در این برنامه به معرفی این منطقه و بافت بومی و محلی و فولکلور آن میپردازد.
با کشف یک گور باستانی خاص که درآن اشیای ارزشمند و منحصر به فردی وجود دارد (در انتهای داستان معلوم میشود که این گور متعلق به سازندهی جام انیمیشن است) بچه ها رازی را در گردنبندی که در این گور پیدا شده است کشف میکنند و با کمک آن، راهی برای سفر در زمان و رفتن به شهر سوخته باستانی پیدا میکنند و از این پس میتوانند به شهر سوخته باستانی رفته و از تمام وقایع و حوادث و نحوه کشف و اختراعات و زندگی مردم شهر سوخته قدیم مطلع شوند و به زمان حال برمی گردند.