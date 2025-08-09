معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: معاونت علمی این امکان را فراهم کرده تا ۲ میلیون نفر از دانش‌آموزان به صورت رایگان آموزش هوش مصنوعی را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین تجلیل از مدال‌آوران المپیاد جهانی امروز (شنبه) با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و مسعود خدایگان قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در محل این بنیاد برگزار شد و از ۱۴ مدال‌آور المپیاد جهانی تهرانی که موفق به کسب ۳ نشان طلا، ۱۰ نقره و یک برنز شدند، تجلیل به عمل آمد.

حسین افشین در این مراسم با بیان اینکه باید آموزش رایگان در اختیار افراد قرار گیرد، افزود: معاونت علمی در این مسیر گام برداشته است و اقداماتی در جهت آموزش رایگان هوش مصنوعی و کوانتوم در دستور کار دارد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات انتقال دانشجویان برای شرکت در المپیاد جهانی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه دانش آموزان با وجود مشکلات و مخاطراتی که برای انتقال آنها وجود داشت موفق شدند نشان های رنگارنگی را کسب کنند و این نشان از توان بالای آنها دارد.

وی اظهارداشت: بحث آموزش امری مهم است و مهم‌تر از آن موضوع شبکه‌سازی است. دانش‌آموزان می‌توانند بهترین آموزش‌ها را فراگیرند، اما آنچه مهم است شبکه‌سازی و انجام فعالیت‌های گروهی در مدارس و دانشگاه‌ها است.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: علم و فناوری با سیاست درست شروع می‌شود و با نیروی انسانی توانا، دانا و خلاق شتاب می‌گیرد.

وی تاکید کرد: سیاست درست یعنی بوروکراسی را کم کنیم و نگاه آموزشی را از فرد محور به گروه محور تبدیل کنیم و آموزش‌ها را به سمتی سوق دهیم که خلاقیت را شکوفا کند.

معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه برخی رشته‌ها خلاقیت را محدود می‌کند، افزود: رشته‌های هنری عموما باعث خلاقیت می‌شود و باید توجه داشته باشیم که ایده و خلاقیت نکته موثر پیشرفت کشور است.

افشین تصریح کرد: در حوزه علم و فناوری باید قوانینی باشد که حمایتگر و بیمه‌گر باشد و همواره به صورت پایدار و مستمر از حوزه فناوری حمایت کند و دولت و سیاستگذاران این امکان را فراهم کنند که افراد فرصت تجربه و شکست داشته باشند و شکست موجب نشود افراد انگیزه ادامه مسیر نداشته باشند.

وی ادامه داد: دولت باید حمایت کننده نخبگان باشد و معاونت علمی این نقش را بازی می‌کند و باید براساس این نقش عمل کنیم.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: نیروی انسانی علم و فناوری را شتاب می‌دهد و اولین قدمی که در این مسیر باید برداریم این است که افراد آموزش درست ببینند و از شیوه‌های فردمحور به فعالیت‌های گروهی روی آوریم و افرادی خلاق تربیت کنیم.

وی درخصوص انتشار اخبار پیشرفت‌های علمی کشور نیز گفت: در دنیا سیاه‌نمایی‌های بسیاری درخصوص ایران انجام می‌شود و این وظیفه رسانه‌هاست که واقعیت را به مردم دنیا نشان دهند و اخبار پیشرفت‌های علمی را منتشر کنند برای مثال رئیس دانشگاه استنفورد اعلام کرده است که بهترین فارغ‌التحصیلان دوران کارشناسی مربوط به دانشگاه صنعتی شریف ایران است، اما این خبر رسانه‌ای نشده است.

معاون علمی رئیس جمهور یکی از وظایف نخبگان را حل مشکلات جامعه دانست و گفت: در ابتدا باید مسائل را بیان کنیم تا راه حلی برای آنها بیابیم برای همین منظور رئیس جمهور همواره به مشکلات کشور اشاره می‌کند تا نخبگان و صاحبنظران دست به هم دهند تا راه‌حلی برای آنها ارائه شود.

افشین اضافه کرد: برخی می‌گویند چرا رئیس جمهور همواره از مشکلات می‌گوید دلیل آن این است که ایشان با بیان مسائل به دنبال راه‌حل هستند.

وی در پایان تاکید کرد: نخبگان باید توانمندی خود را بدانند و با همکاری یکدیگر مشکلات را برطرف کنند.