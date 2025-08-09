پیشبینی ۷۵۰۰ میلیارد ریال هزینه درمان در مازندران
مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پیشبینی هزینه ۷۵۰۰ میلیارد ریالی درمان مردم استان در سال جاری خبر داد.
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: پیشبینی میشود تا پایان سال جاری بیش از ۷,۵۰۰ میلیارد تومان برای درمان مردم استان هزینه شود و سهم ارز ترجیحی در تأمین هزینههای درمان و سلامت نیز ۵,۰۰۰ میلیارد ریال است.
ذوالفقار تقوی با بیان اینکه بیمه سلامت مکلف است همه نیازمندان را از طریق ارزیابی وسع تحت پوشش قرار دهد، افزود: ۵ دهک اول جامعه به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهرهمند هستند و برای دهکهای ۶ تا ۱۰ نیز تخفیفهایی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به رشد هزینههای درمانی مازندران گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲,۳۰۰ میلیارد تومان برای بیماران و درمان مردم استان هزینه شد که این رقم در سال گذشته به ۴,۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران ادامه داد: مبلغ ماهانه حق سرانه برای هر بیمهشده در سال گذشته ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در سال جدید به بیش از ۲۳۵ هزار تومان رسیده است.
تقوی با اشاره به طرح پوشش بیمهای مناطق کمبرخوردار گفت: این طرح از بهمن سال گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتهاند.
وی همچنین به اجرای طرح بیمه درمان افراد محروم در زمان بستری، بیمه معتادان و زندانیان اشاره کرد و تأکید کرد: هیچ بیمار سرطانی در مازندران بدون پوشش بیمهای رها نمیشود.