تیم اوج بختگان با برتری در رقابت‌های والیبال بانوان شهرستان بختگان، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات والیبال بانوان شهرستان بختگان با حضور پنج تیم در رده سنی بزرگسالان از شهر‌های شیراز، نی‌ریز و بختگان به مدت ۲ روز در سالن شهدای مجموعه ورزشی آباده طشک برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم اوج بختگان قهرمان شد، تیم اوج شیراز به مقام دوم رسید و تیم آزادی نی‌ریز نیز عنوان سومی را کسب کرد.

این مسابقات به همت هیأت والیبال بختگان و اداره ورزش و جوانان شهرستان بختگان برگزار شد.