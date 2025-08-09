پخش زنده
امروز: -
در جلسه شورای معادن آذربایجان غربی برداشت مصالح از بستر رودخانه، بهره مندی مردم منطقه ازمنافع معادن واحیای معادن راکد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای معادن آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت برداشت مصالح از بستر رودخانه گفت: این اقدام علاوه بر لایروبی بستر، مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی را تأمین میکند، اما باید با تأیید کارشناسی دستگاههای ذیربط انجام شود.
حجتالاسلام میرزایی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب نیز با اشاره به ظرفیت عظیم معادن طلای تکاب، اظهار کرد: مردم منطقه باید از منافع این معادن بهرهمند شوند، اما تاکنون توجه جدی به این موضوع نشده است و لازم است پیگیری و مطالبه شود.
سخاوت خیرخواه، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، نیز در این جلسه گفت: احیای معادن راکد استان در دستور کار قرار دارد و هفته گذشته مزایدهای با حضور متقاضیان برگزار شد که مراحل اداری و استعلامات لازم برای فعالسازی ۱۳ معدن در حال انجام است.