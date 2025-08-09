به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، دکتر سید رحیم موسوی‌نیا اظهار کرد: در نشستی با مدیریت وزارت آموزش کشور برزیل که ۱۱ تیر امسال به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، دانشگاه شهید چمران اهواز عضو شبکه دانشگاهی «بریکس» شد.

وی افزود: شبکه دانشگاهی «بریکس» در سال ۲۰۱۵ به‌منظور ترویج و انجام تحقیقات مشترک، جابه‌جایی تحصیلی و برنامه‌های آموزشی خلاقانه تاسیس شد و دانشگاه‌هایی از کشور‌های ایران، روسیه، برزیل، هند، چین، جنوب آفریقا، مصر، امارات متحده عربی و اندونزی در آن عضو هستند و در حال حاضر این شبکه دارای بیش از ۱۷۸ عضو است.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید چمران اهواز، بیان کرد: اولویت‌های این شبکه دانشگاهی در حوزه دانش، انجام همکاری‌های تحصیلی، علمی و پژوهشی موسسات آموزشی با یکدیگر، علوم کامپیوتر و امنیت اطلاعات، مطالعات بریکس، انرژی، اکولوژی و تغییر آب و هوا، منابع آب و کنترل آلودگی، اقتصاد، علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، کشاورزی پایدار_ امنیت غذایی و علوم بهداشت است.

موسوی‌نیا، ادامه دادد: براساس تصمیم‌گیری انجام شده، دانشگاه شهید چمران اهواز در حوزه منابع آب و کنترل آلودگی با سایر دانشگاه‌های عضو این شبکه همکاری می‌کند.