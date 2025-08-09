کنگره شهدای زن گیلان ۱۲ شهریور برگزار می‌شود کنگره شهدای زن گیلان ۱۲ شهریور برگزار می‌شود کنگره شهدای زن گیلان ۱۲ شهریور برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در این نشست بر لزوم تبیین درست نقش و جایگاه بانوان گیلانی در طول تاریخ به ویژه درسال‌های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: فرهیختگی بانوان گیلان درطول تاریخ بر کسی پوشیده نیست و باید این جایگاه به شایسته‌ترین صورت به همگان معرفی و شناسانده شود.

هادی حق شناس به نقش مادران و همسران شهدا هم اشاره کرد و گفت: مادران و همسران شهدا با بدرقه عزیزانشان به جبهه‌ها در راه صیانت از ارزش‌های الهی و انقلابی گام برداشتند و کنگره شهدا فرصتی مناسب برای معرفی جایگاه و هویت زنان گیلان است.

زهرا یعقوب نژاد مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان هم با بیان اینکه کنگره شهدای زن گیلان ۱۲ شهریور و در راستای کنگره ۸ هزار شهید گیلان برگزار می‌شود گفت: گیلان ۸۵ شهید و ۳۲۵ بانوی رزمنده دارد که کنگره شهدای زن در راستای معرفی زنان فرهیخته گیلان برگزارخواهد شد.

طاهره عاشوریان مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان هم در این نشست از آخرین برنامه ریزی‌ها برای برگزاری اجلاسیه شهدای زن گیلان گزارش داد.