به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ علی امانی اظهار کرد: ماموران انتظامی اين شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حين پايش و کنترل خودروهای عبوری در سه راهی زانوگه به يک دستگاه ايسوزو حامل طيور مشکوک و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسي از اين خودرو ۱۳۳۰ قطعه بوقلمون فاقد مجوز بهداشتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اينکه ارزش طيورهاي کشف شده توسط کارشناسان، ۳ ميليارد ريال برآورد شده است، گفت: راننده با تشکيل پرونده براي سير مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.