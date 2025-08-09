به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون آموزش تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: این طرح به مدت یک ماه در ۱۴ پایگاه در سطح شهرستان فیروزه اجرا میشود.

ابوالقاسم شریفان افزود: مربیان در این طرح کار آموزش ۴۰۰ نوآموز جامانده از دوره پیش دبستانی را برعهده دارند.

او با بیان اینکه امسال حدود ۸۰۰ نوآموز در فیروزه به مقطع اول ابتدایی راه می‌یابند، گفت: طرح مهارت یک ماهه تا ۲۰ شهریور امسال توسط آموزش و پرورش و با مشارکت والدین نوآموزان ادامه دارد.

