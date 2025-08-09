به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، با اشاره به مصالحه در سه پرونده قصاص و آزادی ۷۰ زندانی در نتیجه پیوستن شکات به پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم»، این حرکت را نمونه‌ای از تجلی سیره ائمه معصومین (ع) و مسئولیت اجتماعی مردم دانست.

وی، پویش‌های بخشش و عفو در مناسبت‌های مذهبی را یادآور مسئولیت دینی و اجتماعی افراد عنوان کرد و گفت: این پویش‌ها می‌توانند نیاز‌های واقعی مردم را برطرف و زمینه اعتماد و همبستگی اجتماعی را تقویت کنند.

رئیس کل دادگستری فارس، شناسنامه‌دار بودن پویش‌های مذهبی ستاد صبر را نقطه قوت این فعالیت‌ها دانست و افزود: چنین پویش‌هایی با ایجاد زبان مشترک، به حل مسائل اجتماعی کمک کرده و دستگاه قضایی را در دستیابی به اهداف یاری می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رجایی‌نسب با تأکید بر ریشه‌های مذهبی کمک به نیازمندان خاطرنشان کرد: یکی از جلوه‌های سیره ائمه (ع) توجه ویژه به وضعیت نیازمندان و یاری‌رساندن به افراد بدهکار است.