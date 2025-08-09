به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست فرمانداری ماکو با حضور در محل اجرای عملیات آسفالت‌ریزی و بهسازی معابر روستایی باشکند، از نزدیک در جریان روند اجرایی این طرح قرار گرفت.

رضا رضایی در حاشیه این بازدید، گفت: در این طرح، مجموعاً ۳۷۵۰ متر مربع از معابر روستایی باشکند بهسازی و آسفالت می‌شود و اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال برای اجرای آن تخصیص یافته است.

وی در ادامه بر تسریع در روند اجرایی، رعایت استاندارد‌های فنی و استفاده بهینه از منابع تأکید کرد و نقش بنیاد مسکن را در توسعه مناطق روستایی، شایسته تقدیر دانست.

به گفته سرپرست فرمانداری ماکو، این طرح عمرانی، در راستای تحقق عدالت توزیعی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستا‌ها و با هدف کاهش شکاف خدماتی میان مناطق این عملیات عمرانی به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی و در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی دولت وفاق ملی صورت گرفته است.