​مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: با همکاری مشترک شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پلیس امنیت اقتصادی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، حدود ۵۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) از یک واحد تولیدی در شهرستان سلطانیه شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛عادل کاظمی با اشاره به ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد تولیدی در شهرستان سلطانیه گفت: این عملیات پس از پایش هوشمند مصرف برق، بررسی‌های تخصصی و اقدامات میدانی انجام شد و مأموران موفق شدند فعالیت غیرقانونی این واحد را متوقف کنند.

وی افزود: تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به دلیل مصرف بسیار بالای برق، فشار زیادی بر شبکه وارد کرده و در مواردی سبب بروز نوسانات، افت ولتاژ و حتی خاموشی‌های ناگهانی در مناطق مسکونی و صنعتی می‌شود. این پدیده، به ویژه در فصل تابستان که مصرف برق به اوج خود می‌رسد، تهدیدی جدی برای پایداری شبکه به شمار می‌آید.

این مسئول خاطرنشان کرد: مبارزه با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق به منظور استخراج ارز دیجیتال با قاطعیت ادامه خواهد داشت و با متخلفان طبق قوانین برخورد می‌شود.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند تا از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

گفتنی است؛ استفاده از دستگاه‌های ماینر بدون مجوز قانونی، نوعی سرقت آشکار انرژی محسوب می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به صنعت برق، موجب اختلال در تأمین پایدار انرژی برای شهروندان و صنایع می‌شود.