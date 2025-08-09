مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی: از ابتدای اردیبهشت ماه با فعال شدن ۱۰۱ گروه راهداری شامل ۷۰ گروه پیمانی و ۳۱ گروه امانی تلاش شده تا شرایط مناسبی را برای اربعین فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محسنزاده گفت: در حوزه حمل و نقل مسافربری ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ۳۰۰ دستگاه سواری و ۷۰ دستگاه مینیبوس تدارک دیده شده تا ناوگان مسافربری برای اعزام زائران اربعین مناسب سازی شود.
او افزود: از ابتدای طرح ۹ هزار و ۴۰۰ مسافر عازم کربلا شدند که ۹۰ درصد آنها مرز مهران را برای عبور انتخاب کردند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ادامه داد: زائران باید حداکثر تا سه روز قبل از اربعین برگردند تا شاهد ترافیک سنگین در محورها نباشیم.