سجاد محمدیارزاده در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تدفین پیکر ایشان در اصفهان را تایید کرد و گفت: این وصیت استاد توسط خانواده ایشان اعلام شده بنابراین پیکر ایشان از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان تشییع خواهد شد.

وی افزود: این وصیت استاد فرشچیان دو پیام دارد. پیام اول پایبندی ایشان به نظام استاد و شاگردی است؛ برای آنکه نشان دهد با وجود جایگاه والایی که در هنر ایران و جهان دارد، نقطه شروع خود و ایام شاگردی اش در این هنرستان را فراموش نکرده است.

محمدیارزاده ادامه داد: نکته دوم وصیت برای تدفین در کنار آرامگاه صائب تبریزی، ارتباط قوی هنر ایشان با ادبیات می باشد. استاد همواره با ادبیات مانوس بودند و همیشه به بنده تاکید می کردند که دانشجویان هم می بایست هنرشان را به آموزه های ادبی پیوند بزنند.

وی با تاکید بر پایبندی استاد فرشچیان به هویت ملی و ایرانی اش، افزود: این تعلق خاطر به ایران سبب می شود که پیکر این استاد از آن سوی مرزها به خاک ایران بازگردد و با توجه به ارادتی که هنر فرشچیان به ائمه داشته و این ارادت بارها در تابلوهای متعدد و شاخص مانند عصر عاشورا، ضامن آهو، یتیم نوازی و... تصویر شده است، تلاش می کنیم که پیکر ایشان در روز اربعین حسینی تشییع و تدفین شود اما به دلیل هماهنگی امور هیچ گمانه زنی تا دقیقه آخر قطعی نیست.