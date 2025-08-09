در پیاده‌روی اربعین، گروهی از زائران مسیر قدیمی و معنوی «طریق العلماء» را انتخاب می‌کنند؛ جاده‌ای که فرصتی برای خلوت و تأمل بیشتر فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با حضور میلیونی زائران اربعین حسینی در مسیر اصلی نجف به کربلا، گروهی از عاشقان اهل‌بیت علیهم السلام راهی متفاوت و کم‌رفت‌وآمد را برمی‌گزینند؛ مسیر «طریق العلماء» یا همان «راه علما». این جاده تاریخی که از جنوب‌شرقی نجف آغاز می‌شود، پس از عبور از روستاها، نخلستان‌ها و حاشیه رود فرات، به کربلا منتهی می‌شود.

سال‌هاست این مسیر، گذرگاه عالمان و فقهای برجسته شیعه بوده و به همین علت به نام «راه علما» مشهور است. زائرانی که این مسیر را انتخاب می‌کنند، خلوت و فضای روحانی آن را فرصتی ارزشمند برای ذکر و تفکر می‌دانند.

مردم مهربان روستا‌های این مسیر با سفره‌های ساده و مهمان‌نوازانه خود از زائران استقبال و پذیرایی می‌کنند.

زائران معتقدند «طریق العلماء» فقط یک جاده برای رسیدن به کربلا نیست، بلکه مسیری به سوی معرفت، درک عمیق‌تر عشق به امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا است.