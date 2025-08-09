به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، یک هزار و هشتصد و پنجاه و سومین اجلاسیۀ کمیته ملی صنایع شیمیایی، در مرداد ماه سال جاری به صورت مجازی و با حضور نمایندگان دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، پژوهشگاه استاندارد، انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و عطریات ایران، سازمان غذا و دارو، انجمن آزمایشگاه‌های همکار و واسنجی ایران، واحد‌های تولیدی، کارشناس دفتر تدوین استاندارد‌های ملی و سایر ذی نفعان و نیز نمایندگان دفتر تدوین این اداره کل در استان برگزار شد.

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت : در این کمیته، پیش نویس تجدید نظر استاندارد ملی ۱۴۶۲۲ با عنوان «فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی رژ لب ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.

وی افزود : استاندارد رژ لب که به عنوان ابزاری مهم، به تضمین سلامت و حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان، اطمینان از کیفیت و اثربخشی محصول و همچنین پیشگیری از تقلب و جعل کمک می‌کنند، نخستین بار در سال ۱۳۹۰ و با منبع BIS ۹۸۷۵: ۲۰۰۵ تدوین شد.

در راستای به روزرسانی استاندارد با انتشار نسخۀ سال ۲۰۱۸ منبع استاندارد و بومی سازی با توجه به شرایط فعلی تولیدات آرایشی و بهداشتی در کشور و اولویت سازمان ملی استاندارد مبنی بر تدوین و تجدیدنظر استاندارد‌های صنعت آرایشی و بهداشتی، تجدیدنظر استاندارد ملی رژ لب در دستورکار اداره کل استاندارد استان خوزستان قرار گرفت و در اواسط ماه جاری، مصوب کمیته ملی شد.

تغییرات مهم در ویراست جدید شامل افزودن روش دقیق‌تر پتانسیومتری در تعیین فسادپذیری (عدد پراکسید) و حدود مجاز عنصر جیوه و روش آزمون مربوط به آن است، این تغییرات می¬تواند آثار و پیامد‌های مثبتی برای افزایش کیفیت رژ لب‌ها و در نتیجه، ارتقای ایمنی و سلامت مردم داشته باشند.

با این تجدیدنظر، نسخۀ جدید استاندارد جایگزین نسخۀ قبلی استاندارد می‌شود. این استاندارد ملی به زودی در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.inso.gov.ir برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس قرار خواهد گرفت.