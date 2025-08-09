به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مدرسه ۱۲ کلاسه امیرکبیر خوی به بهره‌برداری رسید.

این مدرسه که با سرمایه‌گذاری ۲۶ میلیارد تومانی یک خیر نیک‌اندیش ساخته شده، در زمینی به مساحت دو هزار و ۸۶۰ متر مربع احداث و به جمع مدارس ماندگار استان اضافه شده است. ظرفیت پذیرش این آموزشگاه ۳۶۰ دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوم است.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان نیزدر این آیین با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی خوی، بر تداوم این مشارکت‌ها در نقاط مختلف کشور تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی نیز گفت: تا هفته دولت امسال، ۲۱ پروژه آموزشی در قالب حدود ۱۰۰ کلاس درس در استان افتتاح می‌شود و حذف مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانش‌آموز تا پایان شهریور به نتیجه می‌رسد.»

وی افزود: اکنون ۲۷۱ پروژه مدرسه‌سازی با بیش از هزار و ۷۰۰ کلاس درس در استان در حال اجراست.

این خیر مدرسه‌ساز علاوه بر ساخت مدرسه امیرکبیر، هزینه تحصیل تمام دانش‌آموزان این آموزشگاه را تا پایان دوران تحصیل آنها بر عهده گرفت و همچنین تعهد کرد یک مدرسه ۱۲ کلاسه شبانه‌روزی در فیرورق خوی احداث کند.

مدیر آموزشگاه امیرکبیر نیز با اشاره به امکانات آموزشی مدرن این مدرسه، گفت: این فضا فرصت‌های ارزشمندی برای ارتقای کیفیت یادگیری و فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان فراهم کرده است.

امام جمعه خوی در این مراسم مدرسه‌سازی را باقیات‌الصالحات خواند و فرماندار ویژه شهرستان نیز آن را سرمایه‌گذاری برای پرورش دانشمندان آینده دانست.