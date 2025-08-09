پخش زنده
سردار دامغانی گفت: خبرنگاران با تخصص، تعهد و دقت، در خط مقدم «جنگ روایتها» قرار دارند و صدای حقیقت را به جهان مخابره میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ نشست خبری خبرنگاران حسینی به مناسبت روز خبرنگار و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی۱۲روزه، در راستای دومین کنگره ۸ هزار شهید استان، صبح امروز در باغ موزه دفاع مقدس گیلان برگزار شد.
فرمانده سپاه قدس گیلان در این مراسم گفت: دشمن میکوشد با تحریف واقعیت، شکستهای خود را پیروزی جلوه دهد، اما خبرنگاران متعهد با روایت صادقانه، حقیقت مقاومت را به گوش جهانیان میرسانند.
سردار حمید دامغانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت تبیین افزود: در شرایط کنونی، تنها با آگاهیبخشی صحیح و روایت درست میتوان با هجمههای نرم دشمن مقابله کرد.
وی این استان را از پیشگامان عرصه رسانه دانست و گفت: از دوران مشروطه تاکنون، گیلان با بیش از ۱۸۰ نشریه نقش مؤثری در جریانسازی رسانهای کشور داشته است و امروز نیز رسانههای استان همسو با هویت بومی، ملی و مذهبی مردم فعالیت میکنند.
گیلان پرچمدار حماسه
فرمانده سپاه قدس گیلان، گیلان را در طول تاریخ «پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت» توصیف کرد و گفت: دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان با این شعار برگزار خواهد شد و از رسانهها میخواهیم برای انتقال این هویت به نسل امروز تلاش کنند.
سردار حمید دامغانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی گیلان، بر ضرورت تبیین این مؤلفهها برای نسل جوان تأکید کرد.
اربعین، نماد دیپلماسی فرهنگی و مردمی
وی همچنین با اشاره به نقش اربعین در وحدت و انسجام مسلمانان افزود: پیادهروی اربعین امروز فراتر از یک مناسک مذهبی، به بستری برای وحدت، اعتمادسازی و مقابله با راهبردهای تفرقهافکنانه دشمنان تبدیل شده است و دشمن از آن بیم دارد.
تأکید بر مردمی بودن کنگره شهدا
فرمانده سپاه قدس گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برنامههای «جلوههای عاشقی» در شهرستانها گفت: این رویدادها با استفاده از ظرفیتهای بومی موجب رشد هنرمندان و کارگردانان محلی شده و ۹۵ درصد فعالیتهای کنگره نیز با مشارکت مردمی و توان داخلی اجرا شده است.
سردار حمید دامغانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر رسانههای گیلان به اندازه ظرفیت واقعی خود وارد میدان شوند، نه تنها این کنگره جریانساز خواهد شد، بلکه چهره واقعی و تمدنی گیلان به کشور معرفی میشود.
برگزاری ۶۹۲۴ یادواره شهدا در روستاها و محلات گیلان
رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید دفاع مقدس گیلان هم در این نشست گفت: تاکنون ۶ هزار و ۹۲۴ یادواره شهدا در روستاها و محلات استان برگزار شده که ۹۵ درصد آن به همت مردم و تنها ۵ درصد توسط نهادها اجرا شده است.
سرهنگ غلامرضا ملکعلیپور با تأکید بر نقش خبرنگاران بهعنوان «راویان حماسه» گفت: تمرکز کنگره بر اجرای برنامههای ابتکاری و مردمی است تا فرهنگ ایثار و مقاومت به شکلی هنرمندانه به نسل جوان منتقل شود.
جلوههای عاشقی
وی افزود: در ۱۰ شهرستان استان، اجلاسیههای پنجروزه «جلوههای عاشقی» و در ۷ شهرستان اجلاسیه ۳ روزه پرده خوانی با حضور هنرمندان، کارگردانان و بازیگران بومی به اجرا درآمد که روایتگر هزار سال مقاومت مردم هر منطقه بود.
ملکعلیپور به برگزاری یادوارههای ویژه شهدای زن و دانشآموز در مدارس و پایگاههای بسیج اشاره کرد و گفت: استان گیلان افتخار دارد که ۳۲۱ زن رزمنده، ۶۴ جانباز و آزاده زن و ۷۶ شهید زن در کارنامه خود دارد که این افتخاری بزرگ در تاریخ استان است.
رئیس ستاد کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان ادامه داد: بیش از ۲۱ هزار اثر فرهنگی شامل پوستر، وصیتنامه و مستند توسط دانشآموزان تهیه و به دبیرخانه ارسال شده است، همچنین بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب فاخر در حوزه فرهنگ شهادت منتشر شده که فراتر از پیشبینی اولیه بوده است.
وی از آغاز تولید یک فیلم سینمایی مستقل با الهام از زندگی شهید املاکی خبر داد که از شهریورماه وارد مرحله تولید خواهد شد و بهعنوان یکی از آثار برجسته سینمای کشور معرفی میشود.
سرهنگ ملکعلیپور همچنین به ساخت سازه دائمی ۱۱ هزار مترمربعی برای برگزاری اجلاسیهها اشاره کرد و گفت: این زیرساخت با پیگیری فرمانده سپاه قدس استان و حمایتهای شهید سپهبد سلامی در حال اجراست و بهعنوان یادگاری ماندگار باقی خواهد ماند.
وی در پایان با تأکید بر مردمی بودن کنگره گفت: مشارکت گسترده مردم در ۹۵ درصد یادوارهها نشاندهنده علاقه و ارادت آنها به فرهنگ ایثار و شهادت است.
سرهنگ ملکعلیپور از خبرنگاران خواست با پوشش گسترده اخبار و تصاویر، زمینه حضور همه مردم و حتی گیلانیان مقیم خارج از استان را فراهم کنند و یادآور شد، این کنگره مهمترین رویداد فرهنگی استان است که باید همگانی شود.
در پایان این نشست از پوستر یازدهمین جشنواره ابوذر گیلان رونمایی شد.
سرهنگ مهدی پارسا، رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان، گفت: این جشنواره رسانهای در ۱۷ محور دی ماه برگزار خواهد شد و همه علاقه مندان میتوانند آثار خود را تا پایان آذر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.