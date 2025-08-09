مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به طرح بزرگ تغییر فن آوری از کابل مسی به فیبر نوری تاکید کرد: با اجرای بزرگ‌ترین طرح «ICT» کشور قصد داریم طی پنج سال آینده کل شبکه مسی را جمع‌آوری و به شبکه فیبر نوری تبدیل کنیم.

به گزارش خبرگزارری صدا وسیما، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به پروژه بزرگ تغییر تکنولوژی از کابل مسی به فیبر نوری تاکید کرد: با اجرای بزرگ‌ترین پروژه ICT کشور قصد داریم طی پنج سال آینده کل شبکه مسی را جمع‌آوری و به شبکه فیبر نوری تبدیل کنیم.

محمد جعفرپور - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار به بررسی رویکرد‌های جدید این شرکت و اهمیت همکاری رسانه‌ها در توسعه ارتباطات پرداخت و تأکید کرد: سیاست این شرکت بر شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق بنا شده است و رسانه‌ها می‌توانند در تزریق امید و نشاط به جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی به نقش کلیدی رسانه‌ها در جامعه اشاره کرد و گفت: جایگاه خبرنگار و رسانه در جوامع ما به‌طور فزاینده‌ای شناخته شده است.

او در ادامه به پروژه بزرگ تغییر تکنولوژی از کابل مسی به فیبر نوری اشاره و تاکید کرد: این پروژه، بزرگ‌ترین پروژه ICT کشور خواهد بود و ما قصد داریم طی پنج سال آینده کل شبکه مسی را جمع‌آوری و به شبکه فیبر نوری تبدیل کنیم. برای این منظور برای ۲۷ میلیون مشترک تبدیل کابل مسی به فیبر نوری را داشته باشیم و درصددیم در این حوزه از تجهیزات بومی استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین به استفاده از تجهیزات بومی و ایجاد اشتغال در این صنعت اشاره کرد و گفت: با اجرای این پروژه، حدود ۱۰ هزار شغل جدید در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در بخش تجهیزات مودم بخش قابل توجهی تولید بومی خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع کمک می‌کند صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه تولید زنده و شاهد رشد کار آفرینی باشیم. در حوزه اجرا هم تعداد زیادی پیمانکار خصوصی با مخابرات کار می‌کنند.

وی تاکید کرد: در حوزه خدمات جدید هم بحث خدمات ابری یا کلادما را در نمایشگاه تلکام سال گذشته رونمایی کردیم و اکنون حجم زیادی از سرویس‌ها برروی کلادما آمده است بنابراین امروز شرکت مخابرات ایران در زمینه خدمات پردازش ابری به بسیاری از سازمان ارائه خدمت می‌کند. در حوزه فیبرنوری سیاست و هدف گذاری ما توسعه فیبرنوری در مراکز استان‌ها است.

جعفر پور گفت:، چون امروز نیاز مشترکان به فیبر نوری در مراکز استان‌ها و مناطقی که چگالی جمعیت وجود دارد بیشتر احساس می‌شود. طراحی فیبرنوری ۳۱ استان انجام شده و در چند استان تغییر تکنولوژی از مسی به فیبرنوری انجام شده است و در فاز‌های بعدی در شهرستان‌های پر جمعیت انجام می‌شود؛ بنابراین امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ شروع تغییر تکنولوژی از مسی به فیبرنوری انجام شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تسهیلاتی در مکالمات خواهیم داشت گفت: در تیر ماه همه مکالمات درون استانی و بین استانی رایگان شد و در نظر داریم برای مشترکان، تسهیلات بیشتری ارائه دهیم.

همچنین در حوزه پشتیبانی هم قرار است اتفاقات خوبی رخ دهد و تا پایان سال تغییرات محسوسی در پیگیری مشکلات مردم خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره مهم‌ترین اقدامات شرکت مخابرات ایران برای ایام اربعین حسینی اظهار کرد: برای استان‌هایی که درگیر اربعین بودند، بحث افزایش ظرفیت و توسعه ارتباطات را در نقاطی که تعدد زائرین وجود داشت، از ماه‌های قبل انجام دادیم.

امروز حجم بسیار زیادی از سرویس‌ها در این استان‌ها ارائه می‌شود و سعی کردیم که به اپراتور‌های موبایل هم سرویس‌های مناسبی ارائه دهیم که بتوانند در سرویس‌دهی خوبی به زائرین داشته باشند.

وی افزود: همچنین در نقاط مربوط به مرزبانی و فراجا، اتصالات لازم را انجام دادیم؛ همه این نهاد‌ها در مرز مستقر بودند و ارتباطاتشان را از شرکت مخابرات ایران دریافت کردند. امروز هم با توجه به بستر‌های فیبرنوری که ایجاد کرده بودیم، مشکلی در استان‌های مرزی وجود ندارد و جدای از آن تعدادی موکبی که به صورت خودجوش توسط شرکت مخابرات ایران در سال‌های گذشته داشتیم و بعضی از آنها فقط در داخل خاک عراق بود، امسال موکب‌هایی مبتنی بر ارتباطات و اینترنت پرسرعت، در داخل خاک ایران داریم و ان‌شالله بنا شده تا چند روز بعد از اربعین این سرویس‌دهی را ارائه دهیم.

همچنین درصددیم وای فای رایگان هم در موکب‌ها ارایه شود.