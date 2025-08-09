به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود رضایی گفت: طرح ۶۹۰ واحدی شهرک بهشتی، ۱۴۵ واحدی نهاوند و ۱۱۰ واحدی طرح های گروه ساخت استان در مجموع با ۲ و ۴ دهم همت اعتبار و تسهیلات در هفته‌ دولت به بهره برداری می‌رسد.

او استان همدان را در اجرای طرح هادی پیشتاز عنوان کرد و افزود: این طرح در ۴۹ روستا به بهره برداری رسیده است و در بخش مسکن هم از ۱۰ هزار سهمیه‌ مسکن روستایی، هزار و ۱۵۰ واحد قرارداد بانکی بسته شده و ۳ هزار ۲۵۰ واحد به سیستم بانکی معرفی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان تأکید کرد: تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله اعطا می‌شود.

رضایی تصریح کرد: تاکنون ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد روستایی مقاوم سازی شده است.

این مسئول درباره‌ طرح کوی پرواز گفت: بیشترین پیشرفت این طرح ۵۵ درصد و کمترین ۹ درصد با میانگین ۳۳ و نیم درصد است و برنامه تا پایان سال رسیدن بخشی از طرح به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مرحله‌ انتخاب واحد متناسب با تأمین آورده است.