مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گشایش مرکز «ارزیابی و شکوفایی مدیران صنعت پالایش و پخش» را گامی مهم در مسیر اصلاح حکمرانی و توسعه سرمایه انسانی صنعت پالایش دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدصادق عظیمی‌فر» امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) در آیین گشایش مرکز «ارزیابی و شکوفایی مدیران صنعت پالایش و پخش» با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و جمعی از مسئولان و کارشناسان با مرور عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم و تغییرات مدیریتی در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: از همان ابتدای کار، عارضه‌یابی دقیقی از مسائل صنعت پالایش در این شرکت صورت گرفت و بر پایه اهداف ترسیم‌شده در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری‌های مشخصی برای صنعت پالایش و پخش انجام شد، به‌گونه‌ای که اصلاح حکمرانی در صنعت پالایش و بهبود نظام نگهداشت سرمایه انسانی دو رکن مهم برنامه هفتم پیشرفت است.

وی با بیان اینکه این شرکت در یک‌ سال گذشته با وجود محدودیت‌های موجود، اقدام‌هایی را برای بهبود وضع جبران خدمات، توسعه روش‌های علمی ارزیابی و ارتقای سرمایه انسانی آغاز کرده است، افزود: یکی از این اقدام‌ها، راه‌اندازی مرکز «ارزیابی و شکوفایی مدیران صنعت پالایش و پخش» است که امروز رونمایی شد.

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه این مرکز فقط یک مرکز ارزیابی نیست، ادامه داد: این مرکز افزون بر ارزیابی، بستر توسعه سرمایه انسانی را نیز فراهم می‌کند، همچنین این مرکز تنها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محدود نیست و همه شرکت‌های پالایشی، پیمانکاری و زنجیره مرتبط با صنعت پالایش می‌توانند از ظرفیت آن بهره‌مند شوند.

عظیمی‌فر با اشاره به اینکه رونمایی از این مرکز گامی مهم در مسیر اصلاح حکمرانی و توسعه سرمایه انسانی صنعت پالایش است، گفت: هدف این است که سرمایه‌های انسانی شناسایی‌شده بر اساس شایستگی‌هایشان مسیر توسعه مشخصی داشته باشند و یک نظام جانشین‌پرور و نخبه‌پرور در صنعت پالایش شکل گیرد تا نسل جدیدی از مدیران کارآمد برای آینده آماده شود.