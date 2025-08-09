امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

موشک‌های ایرانی و بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ۱۴:۵۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری ایران جوان
بسته خبری ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
در ستایش نگارگر ایرانی
در ستایش نگارگر ایرانی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
یک امت پشتیبان ایران
یک امت پشتیبان ایران
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
خبرهای مرتبط

واکنش‌ها به حمله موشکی سپاه به سرزمین‌های اشغالی

پیامدهای اقتصادی حملات موشکی به حیفا

برچسب ها: موشک های ایران ، بحران اقتصادی ، رژیم صهیونیستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 