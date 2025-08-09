به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت آبفای استان با بیان اینکه از مجموع هزار و ۶۴۳ روستای استان، ۶۲۳ روستا با تنش آبی مواجه هستند، گفت: برای بهبود وضعیت تامین آب، ۴۰ دستگاه الکتروپمپ جدید خریداری و در چاه‌های مناطق مختلف نصب شده است تا ظرفیت آبدهی چاه‌ها افزایش یابد.

رضا رضایی با اشاره به برخی اقدامات این شرکت برای مدیریت تنش آبی در استان افزود: بهسازی چشمه ها، وارد مدار کردن چاه‌های خارج شده از بهره برداری و اصلاح و تعمیر شکستگی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب از جمله اقدامات انجام گرفته برای مدیریت تنش آبی در روستا‌های کهگیلویه و بویراحمد است.

رضایی از در حال اجرا بودن مطالعات زونبندی شبکه توزیع آب در شهر یاسوج خبر داد و اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مورد شکستگی شبکه توزیع آب در استان تعمیر و اصلاح شده و تلاش‌ها شرکت آبفا برای رفع شکستگی‌های شبکه آب و فاضلاب همچنان ادامه دارد.