اقدامات شرکت آبفای کهگیلویه و بویراحمد برای مدیریت تنش آبی در استان
برای مدیریت تنش آبی ۴۰ دستگاه الکتروپمپ جدید خرید و در چاهای تامین کننده آب در مناطق مختلف استان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آبفای استان با بیان اینکه از مجموع هزار و ۶۴۳ روستای استان، ۶۲۳ روستا با تنش آبی مواجه هستند، گفت: برای بهبود وضعیت تامین آب، ۴۰ دستگاه الکتروپمپ جدید خریداری و در چاههای مناطق مختلف نصب شده است تا ظرفیت آبدهی چاهها افزایش یابد. رضا رضایی با اشاره به برخی اقدامات این شرکت برای مدیریت تنش آبی در استان افزود: بهسازی چشمه ها، وارد مدار کردن چاههای خارج شده از بهره برداری و اصلاح و تعمیر شکستگی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب از جمله اقدامات انجام گرفته برای مدیریت تنش آبی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد است. رضایی از در حال اجرا بودن مطالعات زونبندی شبکه توزیع آب در شهر یاسوج خبر داد و اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مورد شکستگی شبکه توزیع آب در استان تعمیر و اصلاح شده و تلاشها شرکت آبفا برای رفع شکستگیهای شبکه آب و فاضلاب همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تأکید کرد: که با توجه به کاهش منابع آب و بروز تنش تأمین آب شرب، صرفه جویی در مصرف آب باید همیشه مورد توجه مردم قرار گیرد تا بتوان شرایط موجود را هرچه بهتر مدیریت کرد.