هواشناسی مازندران از مواج‌شدن دریای خزر و خطر غرق‌شدن شناگران و قایق‌ها از امروز تا ظهر سه‌شنبه خبر داد و توصیه کرد از هرگونه فعالیت دریایی خودداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، از مواج شدن دریا و خطر غرق‌شدن شناگران از صبح امروز شنبه ۱۸ مرداد تا ظهر سه‌شنبه ۲۱ مرداد خبر داد.

بر اساس این هشدار، با شمالی‌شدن جریانات جوی، سواحل مازندران شاهد وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ارتفاع امواج خواهند بود که می‌تواند خطراتی برای شناگران و قایق‌های تفریحی ایجاد کند.

بر پایه پیش‌بینی‌ها، از صبح شنبه تا اواخر وقت یکشنبه، بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل به ۱۰ متر بر ثانیه (۳۶ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل به ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) می‌رسد. در این مدت ارتفاع موج نزدیک ساحل تا ۰.۸ متر (با بیشینه ۱.۳ متر) و در فاصله دور از ساحل تا ۱.۰ متر (با بیشینه ۱.۶ متر) پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از اوایل دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه، سرعت باد در نزدیکی ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) و در دور از ساحل تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) افزایش می‌یابد. ارتفاع موج در این بازه زمانی، نزدیک ساحل تا ۱.۰ متر (بیشینه ۱.۶ متر) و دور از ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه ۲.۱ متر) خواهد بود.

هواشناسی مازندران تأکید کرده است که در این مدت، شنا، قایقرانی، فعالیت‌های تفریحی دریایی و حتی کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی توصیه نمی‌شود.