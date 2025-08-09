محمدباقر ذوالقدر در پیامی، انتصاب علی لاریجانی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبیری این شورا را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام محمدباقر ذوالقدر به این شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای علی لاریجانی

با نکوداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار علیه ملت سرافراز و غیور ایران، حسن اعتماد مقام معظم رهبری در انتصاب جنابعالی که بقیه السلف و بقیه السیف فرماندهان، سرداران، دانشمندان و نخبگان شهیدمان هستید بعنوان نماینده معظم له در شورای عالی امنیت ملی و نیز انتصاب به دبیری این شورا را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید حضور سیاستمداری کاردان، مجرب، مؤمن، خلیق و برخوردار از نگاه راهبردی و عمیق در این جایگاه خطیر تقویت اقتدار ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی و تعالی این نهاد مهم و تعیین کننده در امنیت ملی کشور خواهد بود.

فرصت را مغتنم شمرده ضمن تقدیر از زحمات برادر ارجمند جناب آقای احمدیان در دوران تصدی این مسئولیت آمادگی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کمک به جنابعالی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های شورای عالی امنیت ملی اعلام نموده و از درگاه خداوند متعال مزید توفیقاتتان را طلب می‌کنم.