به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در بیانیه‌ای، تصمیم اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی مبنی بر تصرف کامل غزه را به شدت محکوم کرد و افزود: این تصمیم باعث گسترش جنگ و تشدید بحران بشری مردم فلسطین خواهد شد.

بلخی از کشور‌ها به ویژه ‏کشور‌های تاثیر گذار منطقه خواست که مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در این زمینه ادا کنند و نگذارند که وضعیت انسانی در غزه که هم اکنون نیز بحرانی است، بیش از پیش وخیم و خونین شود و باید هرچه زودتر زمینه برقراری آتش بس و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه فراهم شود. قبل از این نیز وزارت امور خارجه افغانستان در قبال تازه‌ترین تحولات در فلسطین اشغالی و جنایات رژیم صهیونیستی موضع گیری کرده بود.