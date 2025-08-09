مسابقات پرش با اسب با حضور ۷۸ سوارکار در رده‌های اسب مبتدی، سوار مبتدی، زیر ۱۸ سال، مالکین و آزاد در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رقابت‌های پرش با اسب در هفتمین هفته مسابقات زیر نظر هیئت سوارکاری استان همدان با حضور باشگاه‌های ایثار، آذرخش، الوند، اکباتان، خوشه طلایی، حس خوب، شبدیز، کوپال و اویسینا برگزار شد..

در رده اسب مبتدی و سوار مبتدی: این رده‌ها به شکل تفکیک شده برگزار شد و سوارکاران بی خطا بر اساس قوانین ملی رده بندی شدند.

رده زیر ۱۸ سال: ۸ سوارکار در این بخش به رقابت پرداختند و در دور باراژ: آراد اینجیناری از باشگاه آذرخش مقام نخست را کسب کرد، نیکا مرادی همراه با اسب ماهور از باشگاه حس خوب دوم شد. پرنیان همایونپور با اسب دایان از باشگاه کوپال به مقام سوم رسید.

در رده مالکین: ۱۰ سوارکار در این بخش حضور داشتند که در دو بخش ویژه رقابت کردند که آرمین احمدی ثابت با اسب ویونا از باشگاه اکباتان اول شد، یاسر علیاری همراه با آنیکو از شهرستان ملایر دوم شد، آرتا سهل البیع با اسب اِلدو از باشگاه کوثر سوم شد و سعید مرتضوی همراه با پارمیس در جایگاه چهارم ایستاد.

در رده آزاد (با ارتفاع ۱۱۵ سانتیمتر) نیز ۱۸ سوارکار در این بخش حضور داشتند که ۷ نفر به دور باراژ راه یافتند که فرزاد سهیل قاسمی سوار بر سینتیا از مجموعه خوشه طلایی قهرمان شد، محسن حدادیان با اسب انجلیس از باشگاه آذرخش دوم شد، کیان قراگوزلو همراه با بلونا از باشگاه خوشه طلایی سوم شد و سینا کلامی با بلا (باشگاه شبدیز) و محمد ظفری با موپینو (خوشه طلایی) به طور مشترک چهارم شدند.