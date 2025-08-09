به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استاندار با اعلام این خبر گفت: شخصا مسئولیت این قرارگاه را بعهده می‌گیرم.

آقای طالبی تاکید کرد:مدیریت مشارکتی آب یکی از مهمترین راهکار‌های برای غلبه بر بحران کم آبی و مدیریت مصرف آب همچنین بهره وری بیشتر در بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: مدیریت مشارکتی و یکپارچه اب با همراهی مردم، کشاورزان، سرمایه گذاران و همچنین دستگا‌های مسئول و متولی می‌تواند ضمن غلبه بر بحران کم آبی به اقتصاد کشاورزی و اشتغال نیز کمک کند.

استاندارهمچنین بر راهبرد‌های اساسی برای اصلاح الگوی کشت تاکید کرد و گفت: باید از هم کنون کانون‌های اندیشه ورز استان نسبت به تامین و مدیریت مصرف آب برای سال‌های آینده و دراز مدت در استان فکر کنند ودراین زمینه تصمیم گیری شود.

در این جلسه همچنین بر نظارت بیشتر بر چاه‌های مجاز کشاورزی از طریق کنتور‌های هوشمند و برخورد با چاه‌های غیر مجاز تاکید شد.

همچنین مصوب شد مراحل نهایی انتقال اب از خلیج فارس به کرمان تسریع و تخصیص‌های آب از این محل تعیین تکلیف شود.