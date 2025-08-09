مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از جابجایی بیش از هفت هزار و پانصد زائر اربعین از مبداء این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی در بازدید از تحریریه خبر صداوسیمای استان به مناسبت روز خبرنگار گفت: تا دیشب ۲۵۹ سفر از مبداء استان با ظرفیت ۷ هزار و ۵۳۷ زائر به مقصد مرز مهران و خسروی انجام شد.

وی افزود: همچنین، سکویی در پایانه برکت مرز مهران برای برگشت زائران گلستانی در نظر گرفته شده است.