کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از یکشنبه، با شمالی شدن جریانات، به تدریج، کاهش دما و رگبار و رعدوبرق پراکنده در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سمیه ملاحی افزود: این شرایط جوی تا سه شنبه در استان به ویژه نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای حاکم است و در این مدت، احتمال آبگرفتگی برخی معابر، مواج شدن دریا، وزش باد نسبتا شدید موقتی و پدیده گرد و غبار در مناطق مستعد، دور از انتظار نیست.