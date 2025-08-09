پخش زنده
فرماندار خداآفرین از ادارات راهداری و آب و فاضلاب خواست روند جذب اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و اجرای طرحهای این ردیف را شتاب دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حاتمی در جلسه شورای اداری خداآفرین افزود: امسال ۱۰۰ درصد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری خداآفرین به حوزه آب و راه اختصاص یافته است و هرگونه تعلل در این زمینه موجب تحمیل هزینه مضاعف و طولانی شدن اجرای طرحها میشود.
وی همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی و ماشینآلات اداره راهداری، حمل و نقل جادهای خداآفرین، از مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خواست اقدام لازم برای تکمیل نیرو و تخصیص ماشینآلات جدید به راهدای این شهرستان انجام شود چرا که تعداد نیرو و ماشینآلات فعلی این اداره متناسب با حوزه وسیع خدمات آن از جمله ۵۶۰ کیلومتر راه روستایی کوهستانی و ۱۴۰ کیلومتر جاده مرزی ترانزیتی و سختگذر نیست.