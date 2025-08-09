پخش زنده
فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۱۴۵ کیلوگرم تریاک در جادههای شهرستان داراب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی استان، اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب هنگام گشت زنی و کنترل جادههای اصلی به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و به راننده دستور ایست دادند، اما وی بدون توجه اقدام به فرار کرد.
وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و تاریکی هوا، پس از تعقیب و گریز، راننده خودرو را رها و متواری شد.
سردار ملکی ادامه داد: «ماموران پس از توقیف خودرو در بازرسی آن، ۱۴۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچی متواری با جدیت ادامه دارد.