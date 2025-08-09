به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انیمیشن‌های سینمایی «هواپیما‌ها ۲»، «آجیل فروشی»، «ریچارد لک لک: راز جواهر بزرگ»، «بر و بچه‌های رافادان: راز دهلیز‌های قدیمی»، «عصر دایناسور‌ها ۴: سفر در میان مه»، «تام سایر»، «فِرِدی»، «تقویم ماه می» و «قاب عاشقی»؛ از شنبه ۱۸ مرداد ماه تا چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه از شبکه‌های کودک و امید پخش می‌شوند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «هواپیما‌ها ۲» به کارگردانی «رابرتز گاناوِی»، شنبه ۱۸ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک شد.

انیمیشن سینمایی «آجیل فروشی» به کارگردانی «پیتر لپنیوتیز»، یک شنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «ریچارد لک لک: راز جواهر بزرگ» به کارگردانی «بنجامین کوابیک و مت تانگ»، دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «بر و بچه‌های رافادان: راز دهلیز‌های قدیمی» به کارگردانی «اسماعیل فیدان»، سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «عصر دایناسور‌ها ۴: سفر در میان مه» به کارگردانی «روی آلن اسمیت»، چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «تام سایر» به کارگردانی «هرماین هانتگبورت»، یک شنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «فِرِدی» به کارگردانی «سین اولسون»، دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «تقویم ماه می» به کارگردانی «ویکتوریا فاناسیوتینا»، سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم تلویزیونی «قاب عاشقی» به کارگردانی «حسن ساجدی»، چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

نادر مهدیلو، فریبا مهرزاد، سارا خلیلی نسب، شیرزاد عسگری، پریسا وطن خواه، سینا دانیالی، پارسا رحیمی، هادی تقی پور و علی عاشوری در این فیلم بازی کرده‌اند.