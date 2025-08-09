پخش زنده
استاندار خوزستان با ابراز امیدواری برای برگزاری مراسم اربعین امسال بدون حادثه و مشکل، از تمامی خادمان زائران شامل نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و مقامات دولتی، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده روز شنبه در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از مرز چذابه با تقدیر از فعالیتهای گسترده وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی مرزهای اربعینی، این اقدامات را مناسب و شایسته تقدیر دانست.
وی افزود: از مدتها قبل از آغاز مراسم اربعین، شاهد تلاشهای گسترده وزارت راه و شهرسازی در سازماندهی مرزها و حملونقل زائران بودیم.
استاندار خوزستان گفت: همچنین از مسئولان عراقی که در تشکیل اتاق عملیات مشترک با ایران همکاری داشتند، بسیار سپاسگزارم.
مجید داغری رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از مدیریت عالی وزارت راه و شهرسازی، برگزاری راهپیمایی اربعین امسال را متفاوتتر از سالهای گذشته توصیف کرد و گفت: تمهیدات این وزارتخانه در ساماندهی مرزهای اربعینی بسیار مثبت و مؤثر بوده است.
مرزهای چذابه و شلمچه در خوزستان از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی در کشور هستند که هر ساله در آیین باشکوه اربعین حسینی از هزاران زائر عتبات عالیات پذیرایی میکنند.
به گفته فرمانده فراجا تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مرزهای ایران برای زیارت عتبات عالیات به کشور عراق تردد داشتهاند.