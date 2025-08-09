ستاد توسعه علوم و فناوری امنیت سایبری از کلیه مراکز علمی و پژوهشی، مراکز آپا، انجمن‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه امنیت سایبری برای همکاری در توسعه این حوزه دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) از کلیه مراکز علمی و پژوهشی، مراکز آپا، انجمن‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه امنیت سایبری برای همکاری در توسعه این حوزه دعوت می کند.

بر اساس این فراخوان مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراکز آپای مستقر در دانشگاه‌ها با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجمن‌های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان دارای بخش تحقیق و توسعه ویژه امنیت سایبری مورد تأیید دبیرخانه ستاد، مراکز واجد شرایط هستند.

محور‌های این فراخوان شامل حکمرانی و مدیریت امنیت سایبری، دفاع و امنیت سایبری، امنیت شبکه، ارتباطات ثابت و سیار و مراکز داده، امنیت نرم‌افزار‌ها و خدمات پایه، رمزنگاری و پروتکل‌های امن، چرخه امن توسعه نرم‌افزار، امنیت فناوری‌های عملیاتی و اینترنت اشیا، آموزش و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی و آزمایشگاه‌های امنیت سایبری است.

متقاضیان همکاری می‌توانند پس از مطالعه شرح خدمات تفصیلی مرتبط با هر یک از ۹ محور تعیین شده، با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پیشنهادات خود را ارسال کنند. پس از ارزیابی و انتخاب پیشنهادات توسط دبیرخانه ستاد افتا، قرارداد همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری منعقد خواهد شد.